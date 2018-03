Xavier Bettel ne «jouera pas le rôle d'arbitre»

Après plus de trois heures passées autour d'une même table au château de Senningen, gouvernement, patrons et syndicats se sont quittés avec le sentiment d'avoir extériorisé ce qu'ils avaient à dire sur des thèmes qui préoccupent tout un chacun: le logement, les retraites, la mobilité et le modèle de croissance luxembourgeois, avec ses avantages et ses inconvénients.

Les arguments des uns et des autres ont-ils été entendus par les parties adverses? «Après avoir entendu les exposés du patronat et des syndicats, laissez-moi vous dire que vos positions sont difficilement conciliables, parfois diamétralement opposées. Et ne comptez pas sur moi pour faire l'arbitre et vous dire aujourd'hui lesquels ont raison et lesquels ont tort», a conclu le Premier ministre, Xavier Bettel.

«Les analyses de Bruxelles sont farfelues»

Concernant le logement, le ministre en charge du dossier, Marc Hansen, est parti d'un constat simple. Chaque année, 13 000 nouveaux habitants s'installent au Luxembourg, «cela représente en moyenne 6 500 logements», a-t-il souligné. Si les efforts des autorités publiques commencent à porter leurs fruits en la matière, 2 600 dossiers restent aujourd'hui en attente pour l'obtention d'un logement social. Marc Hansen a ainsi exhorté le secteur privé à se mettre au diapason. L'an dernier, 213 autorisations du Plan d'aménagement particulier (PAP) pour des logements neufs ont été délivrées. «De quoi construire 6 700 unités de logement», a insisté le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch.

Confrontés aux inquiétudes de la Commission européenne sur l'avenir du système de pensions dans le cadre du semestre européen, patrons et syndicats ont une tout autre manière d'aborder la question. Pour le président de l'OGBL, André Roeltgen, «les analyses de Bruxelles sont farfelues». Pour le président de l'UEL, Michel Wurth, «c'est l'un des principaux défis à relever pour le Luxembourg en plus des transports, du logement et des infrastructures». Le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, Étienne Schneider, estime quant à lui «qu'il existe plusieurs façons d'aborder la question de l'avenir du système de pensions, mais c'est un dossier dont le prochain gouvernement devra se saisir». Selon les prévisions les plus optimistes, le solde opérationnel de la caisse de pensions sera négatif en 2023 et les réserves accumulées ces dernières années seront épuisées en 2043, dans 25 ans à peine.

