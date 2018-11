Le stress au travail progresse au Grand-​​Duché

Le niveau du stress au travail augmente au Luxembourg. Tel est le principal enseignement du «Quality of Work Index 2018», dont les résultats ont été présentés ce mardi matin par la Chambre des salariés Luxembourg (CSL). «Les problèmes psychosociaux en entreprise constituent aujourd'hui la principale difficulté dans le monde du travail moderne, note David Buchel, psychologue du travail au sein de la Chambre de la CSL. Ils s'expliquent par de fortes demandes psychologiques au salarié (surcharge informationnelle, manque de temps, changements d'horaires fréquents, harcèlement moral, etc.). De plus, ce dernier ne dispose aujourd'hui que d'une faible marge de manœuvre dans l'organisation de son travail».

Le Quality of Work Index, qu'est-ce que c'est?



Le Quality of Work Index est un index de la qualité du travail et du bien-être des salariés, lancé par la Chambre des salariés Luxembourg en 2012. Depuis 2013, une enquête annuelle est réalisée par un institut de sondages, à travers des entretiens téléphoniques. En 2018, 1 689 salariés au Luxembourg âgés de 16 à 64 ans et travaillant au moins 10 heures par semaine, ont été interrogés. Pour aller plus loin



La Chambre des salariés Luxembourg (CSL) vient d'ouvrir La Chambre des salariés Luxembourg (CSL) vient d'ouvrir un site interactif permettant d'analyser la qualité du travail perçue par les salariés au Luxembourg. «Il est possible de mesurer l'évolution des données dans le temps et de comparer les groupes de personnes», indique David Buchel, psychologue du travail au sein de la CSL.

Face à cette difficulté, la CSL propose une organisation du travail beaucoup plus participative. «Le manager doit consulter les salariés sur leur travail, déléguer des capacités ou des prises de décision, soutenir des initiatives concernant les tâches, l'organisation et/ou les conditions de travail, ou encore valoriser la créativité», estime Jean-Claude Reding, président de l'institution. De manière générale, la qualité du travail perçue par les salariés au Luxembourg est relativement stable sur les cinq dernières années. En effet, l'indice en 2018 (54,5) a baissé par rapport à 2017 (55,7), mais il retrouve le niveau de 2015 (54,4).

Droit à la déconnexion

Dans son analyse de la qualité du travail au Grand-Duché, la CSL alerte aussi sur le problème de conciliation entre vie professionnelle et vie privée. «Nous constatons une hausse des difficultés depuis 2014, indique David Buchel. La tendance s'est stabilisée à un niveau élevé en 2018». Dans ce cadre, elle appelle à une réduction générale du temps du travail sans réduction de salaire, qui serait réaliste dans le contexte actuel des progrès technologiques. «La majorité des études sur la productivité et les horaires de travail concluent que le temps de travail idéal se situe sous les 40 heures par semaine (NDLR: soit la durée normale de travail au Luxembourg), et même proche des 36-37 heures par semaine», affirme Jean-Claude Reding.

En outre, la CSL appelle à donner aux salariés un véritable droit à la déconnexion numérique, afin de lutter contre la porosité de la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée. «Les salariés doivent avoir le droit de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contactés par leur employeur en dehors de leur temps de travail, estime David Buchel. Ils pourront ainsi se dire que lorsqu'ils rentrent à la maison, leur travail est derrière eux».

David Buchel, psychologue du travail de la Chambre des salariés Luxembourg

