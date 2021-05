Des geeks de tous les univers aux Rotondes

Dimanche, aux Rotondes, Janis, 37 ans, les yeux pétillants, serrait dans ses bras une figurine de C-3PO, emblématique droïde «Star Wars». Elle et son amie Nathalie, 40 ans, font partie des passionnés d'univers imaginaires qui se sont pressés à la première édition de la Geek Foire, organisée par le magasin Le Reservoir et les Rotondes. Les mesures sanitaires imposaient une jauge de visiteurs simultanés, et à l'extérieur, la file qui s'était formée à 10h à l'ouverture ne faiblissait pas.

Bastien et son copain, Quentin, 12 ans, transportent un butin composé de figurines de personnages de «God of War» et «Crash Bandicoot». «Si seulement je savais ce qui leur plaît dans les jeux vidéo», sourit Vanessa, la maman de Bastien. «Le challenge du jeu et l'esthétique des univers!», avancent Loris, 18 ans, Alessandro, 20, et Sarah, 19, camarades de lycée. Une maman initie sa fille de 8 ans à un jeu vidéo de guitare. «Je jouais beaucoup étant plus jeune», note-t-elle.

Côté exposants, des particuliers: «On revend des jeux qu'on a terminés et des vêtements en espérant faire de la place», disent Tami, 30 ans, et Ben, 39. Et des pros: «Mardi j'ouvre Respawn, rue du Fort Neipperg, un bar pour les joueurs de jeux vidéo, plateaux, de rôle…», explique François.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)