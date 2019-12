Il poignarde l'ex de sa petite-​​amie plusieurs fois

Samedi vers minuit, une dispute a éclaté entre deux hommes dans un restaurant situé à l'avenue de la Gare à Esch-sur-Alzette. Fortement alcoolisé, un homme s'en est pris au nouveau partenaire de son ex petite-copine, mais celui-ci a riposté en le poignardant plusieurs fois.

Des témoins présents lors des faits sont intervenus en traînant l'homme ivre à l'extérieur, mais ont pris la fuite lorsque la police est arrivée sur les lieux. Pendant que les secours ont traité les blessures de la victime, qui se sont avérées superficielles, les autorités se sont rendues au domicile du petit-ami pour trouver l'arme du crime présumé.

Le restaurant a établi un périmètre de sécurité sous ordre du ministère public et n'a plus accepté de nouveau clients afin d'analyser les traces d'ADN de l'agresseur présumé. Cependant, l'homme ivre est revenu à la charge en tentant d'entrer dans l'établissement de force et en criant dans la rue. La police a alors été contrainte de procéder à son arrestation.

(sl/L'essentiel)