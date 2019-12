Les transports mobilisés pour le réveillon

Si police, pompiers, urgentistes et autres travailleurs de l'Horesca se mobilisent pour la nuit de la saint-Sylvestre, ils ne seront pas les seuls. Les agents des transports en commun seront sur le pont aussi pour ramener en toute sécurité les fêtards chez eux aux premières heures de 2020. Pas la peine, donc, de prendre des risques inutiles en conduisant éméché, bus et trains sont là. Et en plus, ils sont gratuits pour l'occasion, précise Mobilitéit.lu.

Concrètement, des trains spéciaux sont mis en place toute la nuit par les CFL. Entre minuit et 6h, ils circulent, chaque heure et dans les deux sens, entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch), entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach) et entre Luxembourg et Kleinbettingen. Les correspondances entre les différentes lignes seront en outre assurées à la gare de la capitale.

Côté bus aussi, la mobilisation est là. Les sept lignes du réseau City Night Bus et certaines lignes régulières des bus de la ville de Luxembourg circuleront toute la nuit, jusqu'à 6h30 du matin. Le tram aussi assurera un service ininterrompu avec une rame toutes les 15 minutes. Les détails du dispositif de nouvel an dans la capitale sont disponibles sur le site de la capitale. Mercredi, le service reprend à 8h, après une courte interruption pour le réseau de la capitale, les bus CFL et le réseau RGTR. Le réseau des TICE, dans le canton d'Esch, fonctionnera, lui, selon ses horaires normaux pour un jour férié.

(L'essentiel)