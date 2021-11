Les non-​​vaccinés risquent deux fois plus d'être infectés

«Les personnes non vaccinées ont plus de deux fois plus de risque d’être infectées que les personnes avec un schéma vaccinal complet», insiste le ministère de la Santé, dans la rétrospective Covid de la semaine passée transmises mercredi. Pour en arriver à ce constat, les autorités de santé luxembourgeoises s'appuient sur les chiffres de contamination, toujours plus importants au fil des semaines (+31% la semaine dernière).

Ainsi, le taux d'incidence des personnes non vaccinées s'établit à 450,92 pour 100 000 habitants contre 217,17 pour les vaccinés. Cela aboutit à un risque plus élevé d'être hospitalisé. Minoritaires au sein de la population de plus de 12 ans (25%), les non-vaccinés sont majoritaires en soins normaux (20 patients sur 39 au total) et également surreprésentés en soins intensifs (4 patients sur 10). À noter que la majorité des personnes vaccinées en réanimation ont un âge avancé et/ou ont des comorbidités, comme l'a expliqué la ministre Paulette Lenert, vendredi dernier.

«Le vaccin reste le seul moyen pour lutter contre le virus»

Autre élément qui prouve l'efficacité du vaccin, les tranches d'âge les plus concernées par les nouvelles infections sont aussi les moins vaccinées. Les 0-14, dont la majorité n'a pas accès à la vaccination (NDLR: le vaccin contre le Covid-19 n'est administrable qu'aux personnes de plus de 12 ans pour l'instant), ont un taux d'incidence record de 547 cas pour 100 000 habitants. Comme depuis de nombreuses semaines, le virus circule d'abord chez les enfants au Luxembourg.

«Le vaccin reste le seul moyen pour lutter contre le virus», poursuit le ministère de la Santé dans son communiqué. En raison d'une baisse de la protection après plusieurs mois, une dose de rappel sera proposée à toute la population adulte du Luxembourg, six mois après la deuxième injection.

Car le virus n'est pas près de disparaître du quotidien. L'Europe fait en effet face à une recrudescence important des contaminations avec le retour de la météo automnale et des basses températures. Au Luxembourg, «le niveau de contamination des stations d’épuration étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) a montré une prévalence toujours élevée du coronavirus dans les eaux usées au niveau national».

(th/L'essentiel)