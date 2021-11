Plus de 180 animaux trouvés dans une maison

Dix pythons, deux boas, neuf chinchillas, un Staffordshire Terrier, des perruches, plus de 30 chats, un crabe, plus de 100 souris, des rats et enfin un serval, un chat sauvage protégé d'Afrique... Ce qui ressemble à un véritable zoo, ce sont les 184 animaux au total que l'Association pour la protection des animaux de Schifflange (APAS) a libérés la semaine dernière du domicile d'une Luxembourgeoise. Mais comment en est-on arrivé à cette intervention exceptionnelle ?

La femme a elle-même demandé de l'aide avec ses chats sur les médias sociaux, raconte Sacha André à L'essentiel, président de l'APAS. Son post aurait attiré l'attention de l'association Häerz fir Streuner, qui aurait alors demandé le soutien de l'Association de protection des animaux en raison de son expérience. Un rendez-vous a alors été fixé avec la femme concernée. Ce n'est que sur place que l'association s'est rendu compte qu'il s'agissait de bien plus que de chats. «Nous n'avions aucune idée de ce que nous avions trouvé», note Sacha André. Dès leur arrivée, les secouristes ont été frappés par une odeur étrange. «Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'intervenir. Il s'agissait clairement d'infractions à la loi sur la protection des animaux, dit-il. Heureusement, l'habitante a compris le problème et a coopéré. C'est ainsi que nous avons pu nous en sortir sans l'aide de la police».

L'intervention a néanmoins duré plusieurs heures. D'autres associations et des particuliers ont pris en charge les animaux, le centre de soins pour la faune sauvage de Dudelange a capturé le serval - pour lequel les détenteurs ont en fait besoin d'une autorisation spéciale. La femme l'aurait acheté en Allemagne et lui aurait fait passer la frontière. «Nous avons été nous-mêmes surpris que cela se fasse si facilement, indique le président de l'APAS. On souhaiterait que ces choses soient davantage contrôlées».

Actuellement, les animaux ne seraient pas encore placés, mais ils auraient tous été examinés par un médecin. Selon Sacha André, la plupart d'entre eux sont en bonne santé. Le président de l'APAS s'oppose à ceux qui soupçonnent une intention de torture: «La femme s'est occupée des animaux, qui avaient tous un nom. Mais apparemment, elle n'était plus en mesure de gérer la situation, ce qui a conduit à l'état de délabrement de la maison. Ce n'était alors plus sain pour elle et pour les animaux». Les raisons de l'accumulation pathologique d'animaux sont très diverses. «Souvent, les personnes atteintes de ce syndrome particulier se sentent seules et essaient de compenser le manque d'affection», note-t-il. Entre-temps, la maison a été nettoyée, en accord avec la propriétaire, et les services vétérinaires sont intervenus.

(Miriam Meinecke/L'essentiel)