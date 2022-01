De la Place à la scène de «The Voice Belgique»

«J'y suis allée sans grande conviction et puis... ça a marché»: c'est avec une voix enjouée que Virginie, 35 ans, raconte son début d'aventure dans «The Voice Belgique». Tout a commencé par une newsletter de la RTBF, «je l'ai ouverte et j'ai vu qu'ils cherchaient des talents pour l'émission, j'ai fouillé dans mon téléphone et j'ai envoyé une vidéo où je chantais».

Deux jours plus tard, la production la rappelle et l'invite à passer un casting à Liège. La jeune cheffe de projet sur la place financière y va, un peu en traînant des pieds... et après avoir chanté deux titres, «la productrice m'a dit: "Reporte tes vacances, tu participes aux auditions à l'aveugle la semaine prochaine!"».

«J'ai toujours chanté, partout, tout le temps»

«Je n'avais jamais chanté devant un public si important»: confie la jeune Française, arrivée au Luxembourg quand elle avait dix ans. Seulement deux scènes dans des bars de Clausen. Diplômée en piano du Conservatoire de Luxembourg, elle n'a jamais pris de cours de chant mais dans la culture malgache dont sont issus mes parents, «le chant fait partie de tous les événements de la vie», raconte-t-elle. «J'ai toujours chanté, partout, tout le temps».

Ses influences? «Très différentes!», éclate-t-elle de rire. «Taylor Swift est mon artiste n°1, j'aime son univers, son personnage et puis en n°2... Bigflo et Oli!». Deux spectres différents «mais avec en commun l'envie, le besoin d'avoir des textes percutants», explique Virginie. «J'écoute de tout mais ce sont les mots qui vont d'abord me toucher». Son rêve n'est pas d'ailleurs tellement de chanter mais d'écrire des textes pour elle «ou pour les autres». Et elle a d'abord participé à The Voice Belgique dans l'optique que «ça puisse m'ouvrir des portes, pour que quelqu'un écoute mes textes».

Un des quatre coaches - Black M, Christophe Willem, BJ Scott ou Typh Barrow - va-t-il se retourner? Réponse ce mardi soir, sur la Une ou sur la plateforme Auvio.

(Marion Chevrier/L'essentiel)