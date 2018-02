Les vins d'Aquitaine sont à la fête ce week-​​end

La pause méridienne de ce vendredi est déjà l'occasion pour certains travailleurs du Kirchberg de passer un peu de temps à (re)découvrir des crus du bordelais. Fabrice est de ceux là. Il a traversé la route depuis la banque BGL BNP Paribas pour se rendre à Luxexpo The Box, avec quelques-uns de ses collègues. Le 13e Salon des vins des vignerons indépendants de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, qui s'y tient jusqu'à dimanche, est devenu un point de passage incontournable. «Chaque année, j'y amène des collègues ou des connaissances qui veulent faire des découvertes, explique le trentenaire, à la recherche de vins bios. Je viens d'abord en repérage, et après pour récupérer la marchandise».

Diaporama Fête des vins et crémants Infos pratiques



Salon des vignerons indépendants de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, à Luxexpo The Box. Ouvert ce vendredi jusqu'à 21h, samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 18h.

Parmi la trentaine d'exposants, Perrine et Fabien Lalanne, exploitants du château lassalle en graves, apprécient justement cette clientèle de connaisseurs, qui n'hésite pas à se faire plaisir. «Au Luxembourg, les gens ont des caves, ils la construisent. Les échanges sont quasi professionnels, avec un public qui apprécie et qui est fidèle. Cela fait dix ans qu'on vient: au début, on n'avait pas assez de stocks, depuis on ne se fait plus avoir!», sourit Perrine Lalanne.

Belle diversité

Les producteurs sont bien avisés, les affaires sont au rendez-vous, dans une ambiance à la fois intime et chaleureuse. Les stocks sont donc bien fournis. «Environ 100 000 bouteilles ont été déchargées, avec de 120 à 150 produits différents. Il y a une belle diversité, avec des vins haut de gamme comme pomerol ou pauillac, jusqu'aux vins de plus grande consommation à des prix intéressants ou encore des cognacs et des armagnacs», détaille Daniel Mouty, président des vignerons indépendants de Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, avant d'ajouter: «Ce sont les vignerons eux-mêmes qui sont présents, avec le relationnel qui va avec».

Dean et Stéphane, de Luxembourg-Ville, apprécient les liens qui se tissent au fil des éditions. «On a nos habitudes: tous les ans nous achetons chez monsieur Dubourg et ensuite nous faisons quelques découvertes», rapporte le couple. «Et puis on passe des pré-commandes, aussi, une soixantaine de bouteilles pour remplir la cave».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)