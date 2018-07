Une nouvelle structure d'accueil à Schifflange

Ouverte depuis le 28 mai dernier à Schifflange, dans une maison rénovée et à haute performance énergétique, la nouvelle maison d'enfants de l'État a été inaugurée ce mercredi, par François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures. Quatre jeunes y vivent, bientôt rejoints par une autre bénéficiaire. Deux d'entre eux, âgés de 18 et 19 ans, ont déjà vécu auparavant dans des foyers d'accueil et deux autres bénéficient de la protection internationale.

Sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, les maisons d'enfants accueillent des enfants et adolescents de 2 à 27 ans, dont l'éducation ne peut plus être assurée par leur famille. Ici, les jeunes ont une chambre indépendante dont ils paient un loyer minoré de 250 euros, couvert par les subsides du Centre psychosocial et d'accompagnement scolaires (CEPAS) et les allocations familiales versées par la Caisse pour l'avenir des enfants. «Une fois le loyer financé, il ont un reste à vivre de 550 euros qu'ils doivent gérer pour se nourrir, payer des frais d'inscription, etc.», précise Carine Kelsen, directrice des Maisons d'enfants de l'État.

«Nous veillons à ce que les jeunes gèrent leurs dépenses, notamment quand ils perçoivent un salaire», souligne t-elle. Car ici, l'objectif est de fournir de bonnes conditions de vie pour des jeunes au vécu parfois dramatique et les rendre autonomes. «Chaque jeune a une éducatrice référente qui l'aide dans ses difficultés, ses démarches pour trouver du travail, une formation, etc.», explique Christine Kolber, responsable du Service logement en milieu ouvert.

Carine Kelsen, directrice des maisons d'enfants de l'État, au micro de «L'essentiel Radio»:

(Émilie Étienne/L'essentiel)