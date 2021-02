Aucun directeur de lycée recruté dans le secteur privé

Après des mois de bras de fer autour de deux textes de loi, les deux parties sont enfin tombées d'accord ce mardi. Concernant la maîtrise des langues, un article autorisant certains fonctionnaires de l'Institut de formation de l'Éducation nationale (IFEN) à ne maîtriser que deux des trois langues administratives a été supprimé de l'avant-projet de loi 7658. Les fonctions dirigeantes de plusieurs services (SCRIPT, IFEN et CGIE) seront ouvertes à tous les agents publics mais l'accord stipule qu' «il sera garanti que l’accès à ces fonctions dirigeantes ne sera pas ouvert à des personnes directement issues du secteur privé».

Tout comme les fonctions dirigeantes dans les lycées spécialisés. C'était le plus gros point d’achoppement: la CGFP dénonçait une «privatisation rampante» de l'Éducation nationale et une pétition avait été lancée dans ce sens et avait récolté plus de 4 500 signatures (elle doit être débattue ce mercredi à la Chambre).

«Une solide formation et des expériences pédagogiques»

Le gouvernement s'est engagé à proposer un nouvel avant-projet de loi «qui garantira que des candidats directement issus du secteur privé ne seront pas éligibles pour accéder à des postes de directeur ou de directeur adjoint, ni aux quatre lycées spécialisés, ni aux autres lycées».

À noter toutefois que l'accès pour les quatre lycées spécialisés (LTPS, LTPES, LTA et EHTL) aujourd'hui réservé aux fonctionnaires, sera élargi à tous les «agents publics éligibles» (catégorie de traitement A depuis au moins cinq ans). De plus, cet avant-projet de loi «précisera que chaque membre des directions des établissements en question devra pouvoir se prévaloir d’une solide formation et d’expériences pédagogiques».

(mc/L'essentiel)