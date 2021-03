Comptes gelés, propriétés et voitures saisies

Eurojust a dévoilé des détails sur l’opération majeure menée contre un groupe du crime organisé (OCG) qui a impliqué, mardi dernier, une centaine de policiers grand-ducaux. D’autres perquisitions ont eu lieu en Allemagne. Une centaine de policiers grand-ducaux dont des unités spéciales, des perquisitions dans les communes de Strassen, Esch-sur-Alzette, Remich et Ettelbruck et quatre arrestations: le coup de filet avait été spectaculaire.

Lundi, l'agence européenne de coopération pour la justice criminelle (Eurojust) a livré des détails, dans un communiqué. À la demande des autorités françaises et du parquet Interrégional Spécialisé (JIRS) de Lille, l'opération ciblait un groupe du crime organisé (OCG) impliqué dans le blanchiment des bénéfices du trafic de drogues». De multiples perquisitions ont eu lieu, également en Allemagne. Les comptes bancaires au Luxembourg liés au groupe criminel ont été gelés et quatre propriétés, cinq véhicules de luxe et 30 000 euros en espèces ont été saisis. Europol a fourni un soutien analytique à l'opération, précise le communiqué.

Cocaïne et blanchiment

Selon Eurojust, le groupe avait mis en place un programme élaboré pour blanchir des sommes substantielles d’argent obtenues grâce à la vente de cocaïne en France, à grande échelle. Au Luxembourg, une centaine d’agents de la police grand-ducale sont intervenus sous la direction d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Luxembourg et du parquet de la même juridiction, précise Eurojust. En Allemagne, l'opération a été coordonnée par les parquets de Stuttgart, Wiesbaden et Sarrebruck avec le soutien des services de police de Niederbayern, Esslingen, Heidelberg et Westhessen et de l'Office national de la police criminelle de la Sarre.

Selon nos informations, l’enquête avait émergé grâce au décryptage d'une messagerie utilisée dans le milieu criminel, baptisée EncroChat. Un lien démenti par le parquet de Lille.

(L'essentiel/Nicolas Martin)