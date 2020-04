Les chantiers devraient pouvoir combler le retard

C'était l'une des décisions très fortes prises par le gouvernement au Luxembourg, à l'inverse de ses voisins: fermer l'ensemble des chantiers en cours pour limiter la propagation du coronavirus, et ce dès le vendredi 20 mars. Une décision forte qui n'a pas été sans conséquences, mais «nécessaire», a assumé le ministre de la Mobilité et de la Sécurité intérieure, François Bausch, vendredi. Mais ces chantiers vont enfin pouvoir redémarrer, à partir de lundi 20 avril, premier pas de la stratégie de déconfinement présentée par le gouvernement.

Pendant trois semaines, au moins, les chantiers publics seront d'ailleurs priorisés. Celui du tram, par exemple, l'un des plus importants du pays, privilégiera les endroits qui, habituellement, auraient causé d'importantes perturbations. «On travaillera d'abord sur les croisements, pour profiter du confinement, de la fermeture des commerces et de la diminution du trafic routier, pour limiter les perturbations», explique François Bausch. «Nous pourrons travailler plus facilement à ces endroits», ajoute le ministre, qui promet même que cela devrait permettre de «rattraper» en partie le retard pris depuis un mois.

Des contrôles de police, des douanes et de l'ITM

Au delà du chantier du tram, François Bausch a également évoqué celui du Pont Buchler, entre le quartier Gare et Bonnevoie, qui sera élargi. Même logique pour les CFL et ses travaux sur les voies, notamment, qui seront facilités là aussi par la diminution du trafic. Reste que la réouverture des chantiers va renvoyer dans la rue et sur site de nombreux employés, qui devront veiller à respecter scrupuleusement les règles et recommandations sanitaires.

Parmi elles, le port d'un masque de protection, qui ont commencé à être distribués ce vendredi à l'aéroport du Findel par l'armée, à toutes les entreprises du secteur de la construction. Distribution qui se poursuivra durant le week-end, de sorte à ce que toutes les sociétés concernées soient équipées lundi, pour le retour au travail.

«La police, les douanes et l'ITM vont avoir les compétences pour procéder à des contrôles de ces mesures sur les chantiers», a indiqué pour sa part Dan Kersch, ministre du Travail.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)