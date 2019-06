15 minutes de show calé au centième de seconde

«La nouveauté cette année, c'est que la musique qui accompagne le feu d'artifice sera jouée en live par une soixantaine de militaires. C'est un vrai challenge de tout synchroniser. On essayera d'avoir une précision au centième de seconde près», explique Jo André, pyrotechnicien en charge du feu d'artifice de la capitale depuis plus de 30 ans. La préparation de ce spectacle a débuté au mois de janvier, quand il a reçu la composition musicale. «Je l'ai écoutée environ 200 fois pour choisir au mieux les produits et composer le show», ajoute-t-il.

Feu d'artifice



Samedi, à 23h, tiré depuis le pont Adolphe.

Cette semaine, aux anciens abattoirs de Hollerich, avec son équipe, Jo André a placé les 5,5 tonnes de charges explosives dans les tubes dont les fusées jailliront. Il y en aura plus de 100 000, majoritairement des rouges, blanches et bleues. Elles illumineront, de manière grandiose, la capitale pour une quinzaine de minutes. Le bouquet final sera, comme il se doit, en or et en argent, la signature du pyrotechnicien.

Pour ce spectacle, la Ville a déboursé 135 000 euros et 65 000 euros pour la sonorisation. La place de la Constitution, le boulevard d'Avranches, les quartiers de la gare et Hollerich assurent une vue imprenable sur le feu d'artifice.

Plus de 100 000 fusées illumineront, de manière grandiose, la capitale pour une quinzaine de minutes samedi soir. (photo: L'essentiel)

(L'essentiel/Marion Mellinger)