La vidéo du «loup» et sa proie vue par des experts

Lundi soir, un lecteur de L'essentiel a cru filmer en marge de son jogging une folle course entre du gibier, une biche ou un chevreuil, et un loup. En pleine campagne à l'est du pays. Mardi matin, des experts de l'Administration de la nature et des forêts, contactés par L'essentiel, confient avoir visionné et pris au sérieux la séquence. Néanmoins, «l'animal semble trop corpulent et sa queue trop épaisse pour être un loup», glisse le directeur Frank Wolff.

Son adjoint, Laurent Schley, va dans le même sens. «Il s'agit probablement d'un chien», glisse-t-il en se fiant à l'image: «La distance entre la proie et son poursuivant est si grande qu'un loup aurait abandonné, sachant qu'il n'avait aucune chance de la rattraper». Même si le passage du loup avait été attesté au Luxembourg en juillet 2017, pour la première fois depuis 124 ans, près de Garnich, à 60 km de Beaufort, plusieurs autres pistes s'étaient avérées fausses depuis.

(mb/L'essentiel)