La délégation belge ira en train au Luxembourg

L’ambassade du Royaume de Belgique au Luxembourg a présenté, ce vendredi après-midi, les grandes lignes de la Visite d’État du Roi et de la Reine des Belges au Grand-Duché qui se tiendra du mardi 15 au jeudi 17 octobre 2019. «Le Roi Philippe et la Reine Mathilde viennent régulièrement au Luxembourg, mais une Visite d’État avec ce niveau de formalisme, et avec une délégation de 200 personnes, il n’y en a qu’une seule par règne», a rappelé l’ambassadeur Jean-Louis Six. «La dernière remontait en 1994 avec Albert II et Paola. C’est un rendez-vous très important qui consacre l’excellence et l’étroitesse des relations entre nos deux pays.»

Fixée depuis 18 mois, la date de cette Visite d’État était «difficile à changer», car «c’est une machine assez lourde», même si le gouvernement fédéral belge est actuellement en affaires courantes. Avant de devenir très prochainement commissaire européen, c’est Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères qui emmènera une délégation où se côtoieront durant trois jours entités fédérale, régionales et représentants académiques et des entreprises. Avec les objectifs suivants: saluer l’intégration entre les deux armées, sensibiliser les jeunes à l’espace, renforcer les collaborations dans l’audiovisuel, développer des produits financiers grâce aux nouvelles technologies, sans oublier de consacrer l’économie circulaire, dans la construction notamment.

«On a surpris le Luxembourg»

Sujet ô combien préoccupant pour les 25 000 Belges qui résident au Luxembourg et les 45 000 frontaliers qui passent tous les jours la frontière, la mobilité sera forcément et naturellement au cœur des débats. Pour marquer le coup, le Roi et la Reine, accompagnés d’une centaine de personnes rejoindront même le Grand-Duché... en train, depuis la gare bien nommée de Bruxelles-Luxembourg, sur une ligne 162 qui risque de leur laisser un étrange souvenir tant les retards et les travaux ralentissent la circulation entre les deux capitales.

«C’était un immense challenge pour le protocole» a reconnu Jean-Louis Six, «car généralement les chefs d’état arrivent à l’aéroport du Findel ou par la route à un poste frontière comme celui de Sterpenich. On a surpris le Luxembourg avec cette proposition. Mais le Grand-Duc accueillera bel et bien nos souverains à la gare centrale de Luxembourg-Ville.»

Avec un train international dédié pour l’occasion. Les voitures royales ne ressortiront par pour l’occasion, mais on nous a promis une arrivée qui fera date au Grand-Duché.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)