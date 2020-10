214 cas en un jour, un bilan inédit depuis mars

Jeudi, plus de la moitié de des pays de l’Union européenne, dont le Luxembourg, étaient classés en rouge dans une nouvelle carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) sur les restrictions de voyage. En cause: la hausse des cas de Covid alors que jeudi le Grand-Duché a atteint un pic inédit depuis mars. Le chiffre brut des infections décelées en 24 heures au Grand-duché est ainsi passé à 214 jeudi, contre 190 mercredi. C’est seulement la deuxième fois de l’année que le chiffre est aussi haut après les 219 cas du 23 mars dernier.

Avec 6 000 tests réalisés, le taux de positivité était lui de 3,6%. Un tel taux avait déjà été dépassé la semaine dernière (3,93) et en mars il a grimpé à 14,14. En outre, 53 personnes étaient hospitalisées jeudi, comme la veille, dont quatre en soins intensifs (+1). Le nombre de décès restait de 133.

Si le Premier ministre Xavier Bettel a martelé en début de semaine qu'il n'envisageait, à ce stade, aucune mesure restrictive supplémentaire, les pays voisins durcissent le ton. Outre des limitations visant la pratique sportive ou les fêtes, plusieurs provinces belges et agglomérations françaises font désormais l'objet d'un couvre-feu. Les Pays-Bas ont fermé bars et restaurants tandis qu'en Allemagne leurs heures d'ouverture sont limitées. Mais les taux d'incidence (nombre de cas par 100 000 habitants) et de positivité sont difficiles à comparer entre pays, en raison de stratégies différentes de dépistage. Selon la carte de l'ECDC, qui n'est toutefois pas contraignante, les voyageurs issus de pays en zone rouge peuvent se voir imposer à l’arrivée des mesures restrictives.

(Séverine Goffin et Nicolas Martin/L'essentiel)