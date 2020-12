Et pourquoi pas un tram dans la Nordstad?

Un beau tram à Luxembourg-Ville, un tram rapide en 2028 entre la capitale et Esch-sur-Alzette, alors pourquoi pas un tram dans le Nord? Le député DP André Bauler se prend à rêver et a ainsi demandé au ministre de la Mobilité et des Travaux publics s’il jugeait «opportun la mise en place d’un tram» dans la Nordstad, si les études avaient «déjà été réalisées», s’il pouvait «se prononcer d’ores et déjà sur un tracé provisoire» et «quelles seraient les localités desservies».

La réponse de François Bausch va sans doute doucher ses espoirs: «Le seul fait que la Nordstad compte 24 000 habitants montre qu'un tramway y serait très largement surcapacitaire par rapport à la demande». Le ministre avance que les pôles urbains du nord sont déjà bien reliés entre eux ainsi qu’à la capitale et au sud du pays par voie ferrée.

Il a toutefois indiqué que le nord du pays ne serait pas oublié dans le Plan National de Mobilité 2035 qui sera présenté fin 2021. Il a toutefois rappelé que ce plan ne visait «pas à doter toutes les régions du pays d'un mode de transport en particulier, mais à offrir à un maximum de résidents et de travailleurs frontaliers des connexions attractives, avec idéalement un seul transbordement vers les principales destinations du Grand-Duché».

(mc/L'essentiel)