Pris pour un simple élève lorsqu'il était député

La chanson choisie par Lex Delles

Michel Sardou, «Les Lacs du Connemara» (1981).



«C'est une chanson qui m'a suivi tout au long de ma vie. Quand j'avais 18 ans je travaillais dans un café, et ce morceau clôturait toutes les soiréeS. Il était aussi très populaire dans les soirées étudiantes. Nous avons même dû l'apprendre à le jouer à la guitare et à le chanter lorsque je faisais mes études à Virton! Mais je ne sais pas jouer de la guitare...».



Après avoir été le plus jeune des députés élus en 2013, Lex Delles, 33 ans, est désormais le plus jeune ministre du gouvernement en 2018. En charge du «Tourisme» des «Classes moyennes», l'ancien bourgmestre de Mondorf-les-Bains n'avait pas planifié cette ascension fulgurante. Interrogé par Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio, il a notamment révélé que la politique n'était pas sa priorité au départ. «Le plan A, c'était d'être enseignant. J'ai adoré m'occuper de ma classe et de mes élèves».

Une époque révolue, comme son passage à la mairie de Mondorf-les-Bains, où il avait succédé à Maggy Nagel. Une expérience qu'il n’oubliera pas de si tôt. «Je resterai proche des gens, c'est très important et j'irai toujours me promener à Mondorf», explique Lex Delles, qui confie avoir versé une petite larme pendant son dernier discours.

«Peut-être Koh-Lanta»

Ce vrai sympathique, très impliqué durant son passage à la Chambre, se distingue souvent sur les photos officielles par sa grande taille. Lui même s'en amuse au micro de Jean-Luc Bertrand. «Avec 1,97 mètre, on peut aller chercher des choses dans l'armoire tout en haut dans la cuisine, ou même jeter un œil à la coiffure des gens», plaisante-t-il.

Celui qui aurait «peut-être pu faire Koh-Lanta» dévoile vers la fin une anecdote particulièrement surprenante. Invité pour une remise de diplôme d'apprentis à la Philharmonie lorsqu'il était député, le jeune élu a été confondu...avec un élève. «On m'a dit que je ne pouvais pas m'asseoir devant, et que je devais aller au fond». Une mésaventure qui ne devrait plus lui arriver désormais...

(th/L'essentiel)