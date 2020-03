«Les choses ont changé depuis jeudi soir»

Plus aucune place de libre sur le parking, des files de près de 30 mètres aux caisses, dès 9h du matin, et énormément de monde dans les rayons prêts à acheter le même article en plusieurs quantités. Les restrictions liées au développement du coronavirus dans le monde et dans nos régions ont fait leur effet dans les supermarchés.

Après quelques minutes dans le magasin, le constat est édifiant: tous les clients se trouvent dans les rayons d’alimentation. Et les caddies se remplissent à une vitesse folle. Les rayons de pâtes, de boîtes de conserve, de savons, de couches et de biscuits sont les plus touchés, même s’il reste encore des articles et que les employés s’emploient à les remplir comme ils peuvent.

«Les gens ont peur...»

Ne cherchez pas le moindre client dans les rayons jouets, jardinage ou bricolage: il n’y en pas. Pour les employés, il y a du pain sur planche et tous sont mobilisés pour satisfaire au maximum les clients qui continuent d’affluer. «Je n’ai jamais vu ça de ma vie », s’écrie dans les allées une dame, qui a déjà rempli plusieurs fois les étagères de viande depuis ce matin.

Au cœur du rayon des pâtes, où il ne reste déjà plus grand-chose, c’est la cohue. «C’est désastreux que les gens achètent comme ça», nous confie Sven, de Soleuvre. «Il y a énormément de monde sur le parking et dans les rayons. On n’a pas l’habitude, comme ça, un vendredi de bon matin. Il y a visiblement plus d’une heure pour passer à la caisse et c’est impressionnant. Depuis jeudi soir et les annonces du gouvernement, on a l’impression que tout a changé et que les gens ont peur...».

Dans un autre supermarché du sud du pays, même constat. La file de clients patientant pour la caisse remontant toute l'allée centrale du magasin.

(Frédéric Lambert/L’essentiel)