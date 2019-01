Pour la Fedil, les nouveaux droits s'accumulent

C'est un Nicolas Buck navigant entre passé, présent et futur, qui s'est présenté jeudi devant un parterre de plus de 900 invités réunis jeudi soir à Luxexpo The Box à l'occasion des vœux de nouvelle année. Le président de la Fedil, la fédération des industriels luxembourgeois, est d'abord revenu sur ce qui a fait la force du Grand-Duché ces 40 dernières années, entre développement du secteur financier, libéralisme économique et «très bonne collaboration entre les acteurs publics et privé».

Pour le futur, il faudra se positionner dans un monde en perpétuelle évolution, entre de grandes puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine ou encore gérer l'influence des nouvelles technologies. Le Luxembourg, «machine à générer des revenus fiscaux importants», fera face à de grands défis structurels. «Est-ce que nous parviendrons à garder ces revenus, et comment? Comment se fera la diversification économique? Quid de l'avenir des pensions?», résumait le président quelques minutes avant son discours.

«Nous devons trouver ensemble des solutions à ces problèmes», a lancé Nicolas Buck à l'adresse des chefs d'entreprise et des élus, avant d'estimer que «pour continuer à se développer, il faut être encore plus rapide et continuer à innover». Côté présent, le message adressé à la coalition gouvernementale fraîchement réélue se veut courtois, mais clair: «De nouveaux droits sont accordés à plein de gens, à des minorités, qui sont durs à gérer pour les entreprises, qui, elles, ont surtout des obligations». Des avancées sociales comme le jour férié et de congé supplémentaires ne seraient pas un problème en soi. «C'est surtout l'accumulation. D'accord pour de nouveaux droits, mais il faut aussi ''performer''», appuie Nicolas Buck.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)