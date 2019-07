L'été va bientôt faire son retour au Luxembourg

Après un début de semaine plutôt frisquet aujourd'hui, le Luxembourg et la Grande-Région vont bénéficier d'un flux en provenance de Grande-Bretagne pour retrouver une météo plus clémente, indique MeteoLux. Ainsi, alors que le thermomètre n'affiche pas plus de 22°C ce lundi, le mercure grimpera à 25°C mardi. Et il fera beau et sec mercredi et jeudi.

Et ce week-end, il fera encore plus chaud. Vendredi, les températures montent à 27°C. Samedi, elles pourraient atteindre les 30°C localement. Cependant le temps sera plus nuageux et quelques averses sont possibles.

(sw/L'essentiel)