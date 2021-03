Xavier Bettel gagne plus que Emmanuel Macron

Les médias belges ont relayé, ce vendredi, une étude intéressante consacrée aux chefs de gouvernement les mieux payés au monde. Et selon cette enquête de Sumo Finans, société norvégienne de services de prêt et de crédit, Xavier Bettel gagne 19 460 euros par mois, soit la coquette somme de 233 525 euros par an.

Avec ce salaire annuel, le Premier ministre du Luxembourg gagne ainsi, sur une année, 53 525 euros en plus par rapport au président de la République française Emmanuel Macron. Ce dernier, selon Sumo Finans, gagnerait environ 180 000 euros par an. Un salaire légèrement inférieur à celui de Jean Castex, Premier ministre français, qui empoche 185 255 euros sur une année.

Et les têtes couronnées?

Dans les pays limitrophes au Grand-Duché, on apprend également que la chancelière allemande Angela Merkel dispose d'un salaire de 25 885 euros par mois, soit une somme de 310 629 euros par an. C'est 77 104 euros en plus par rapport à Xavier Bettel. Le Premier ministre belge Alexander De Croo fait lui aussi moins bien que le Premier ministre luxembourgeois avec 220 913 euros par an, soit plus de 18 409 euros par mois.

L'étude de Sumon Finans n'en reste pas là, car elle s'intéresse également aux têtes couronnées. Ainsi, sur une année, Philippe, le Roi des Belges gagne 12,143 millions d'euros et le Grand-Duc Henri 10, 361 millions d'euros. Très loin des 102 millions d'euros de la reine d'Angleterre Elizabeth II ou des 43, 738 millions du Prince Albert de Monaco. L'intégralité de l'étude est à consulter ici.

(fl/L'essentiel)