Nadine et Jussi ont passé six mois en Tanzanie

«Voir le public croître de match en match, les spectateurs arriver en voiture et tuk-tuk de plus en plus nombreux autour du terrain de football, c’était formidable!», relate Nadine Sousa Almeida. Elle et Jussi Jaatinen reviennent d’un service volontaire de six mois à Ilula, en Tanzanie, encadré par le Service national de la jeunesse (SNJ). Nous vous avions raconté le départ du jeune couple du Grand-Duché parti travailler avec l’ONG IOP Luxembourg qui soutient des enfants vulnérables.

L’adaptation s’est faite très facilement. «On était bien encadrés, bien préparés et la formation du SNJ a bien aidé». Leur grand projet: faire revivre le terrain de sports. «Nous avons pu rapidement mettre le matériel en place et commencer les entraînements. L’équipe de foot a réussi à se professionnaliser et à arriver en finale dans le tournoi régional». Sur place, leurs journées ont varié en fonction des besoins: rencontre avec les clubs, recherche de sponsors, cours d’anglais ou de cuisine dispensés aux enfants.

Et faire du bénévolat en couple? «C’est une force, on est complémentaires. Jussi faisait plutôt du coaching, moi de l’administratif. On avait du temps ensemble et séparés». Au final Nadine recommande «l’expérience du bénévolat à tous ceux qui souhaitent prendre une période sabbatique!». Sous peu, le couple repart vers de nouvelles aventures. Cette fois-ci, en Amérique du Sud.

(Séverine Goffin/L'essentiel)