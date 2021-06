Le P+R de Viville est-​​il un «serpent de mer»?

Est-ce un des symboles d’une mobilité belge qui déraille et qui prend parfois la mauvaise habitude de nous mener en bateau sur des voies (ferrées) où plus rien ne bouge depuis des années? Alors que les choses évoluent vraiment entre le Luxembourg et la France, où un nouveau grand parking de 630 places verra le jour à proximité de la gare de Thionville d'ici 2023, les frontaliers belges risquent de rester sur leur faim.

Évoqué par les autorités communales arlonaises depuis...janvier 2012, «avec un horizon 2015-2020», le P+R de Viville est-il en train de se transformer en véritable «serpent de mer»? Le long de ligne 162 reliant Bruxelles à Luxembourg pourra-t-il un jour disposer de centaines de places de parking, sur l'ancien site des ateliers SNCB de Stockem?

Les ministres belges défilent chez François Bausch

«Le but est d'offrir entre Libramont et Luxembourg davantage de possibilités pour les navetteurs de se déplacer en train», nous a confié récemment le Namurois Georges Gilkinet, ministre fédéral belge de la Mobilité et membre du parti Ecolo. «À cet égard, le P+R de Viville peut constituer une solution intéressante. Mais le souci, ici, est que l'on prend le problème à l'envers: il y a beaucoup de voitures, mais sans la fréquentation de trains». Un avis partagé par le bourgmestre d'Arlon... depuis avril 2015, lorsqu'il nous avait confié «qu'avec des travaux conséquents, il y a de l'espace pour 10 000 véhicules», avant d'ajouter «qu'il faudrait que la SNCB et les CFL proposent des fréquences régulières et adaptées entre les deux pays».

Six ans plus tard, autant écrire qu'on est très loin du compte. Et les multiples rencontres entre les ministres belges de la Mobilité successifs et le ministre luxembourgeois François Bausch ne semblent rien y changer. Annoncé tour à tour pour 2017, et puis pour 2021, le P+R de Viville est-il mort-né? Alors que la cadence des trains n'a pas forcément augmenté et que le télétravail a explosé depuis mars 2020 avec la crise du Covid-19, à Viville, plus aucune activité ne se dessine à l'intérieur des entrepôts datant d'un autre siècle et l'endroit est devenu aujourd'hui un véritable petit paradis pour les amateurs de graffitis.

(jfc/fl/L'essentiel )