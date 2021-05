Formés à l'enseignement musical à l'Uni

Les étudiants souhaitant enseigner au conservatoire, en école de musique (qu'elle soit privée ou publique) ou travailler dans le secteur de l'éducation non formelle, au Luxembourg ou dans la Grande Région, pourront se former à l'Uni dès la rentrée. Organisé en collaboration avec les conservatoires, le bachelor en enseignement musical présenté ce mardi sera enseigné en quatre langues (français, allemand, luxembourgeois et anglais). Dès le début de leur formation, les étudiants devront choisir entre trois options: cours instrumental ou vocal, formation musicale ou éveil musical.

S'agissant d'un bachelor en enseignement, les compétences développées par les étudiants sont identiques à celles du bachelor en sciences de l'éducation. En plus de la formation musicale, le programme mettra donc l'accent sur la formation pédagogique. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Claude Meisch, «cette formation permettra d'apporter une réponse nationale aux besoin du secteur de l'enseignement musical».

Le bachelor a une capacité de 20 places par années d'études. Seuls les étudiants titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires et maîtrisant les quatre langues seront admissibles. Ils devront également rédiger une lettre de motivation, justifier de compétences musicales et passer un entretien. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 juin prochain. Les conditions d'accès et la présentation du programme sont présentées sur le site de l'Université.

(Marion Mellinger/L'essentiel)