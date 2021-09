«Les détenus ont fait preuve de patience»

Les prisons luxembourgeoises manquent de place et si un foyer d'infection au Covid s'y forme, la situation pourrait vite dégénérer, séparer les malades des autres détenus étant compliqué. Face à ce constat, les autorités pénitentiaires du Luxembourg ont mis en place des règles drastiques pour les visites aux prisonniers, qui ont été discutées mercredi matin, en commission parlementaire, à l'initiative du CSV.

Actuellement, les visites sans surveillance sont impossibles et celles sous surveillance ne peuvent durer plus d'une demi-heure. Des mesures qui doivent être assouplies en novembre, ont assuré les responsables pénitentiaires. Les prisonniers pourront alors recevoir des visites d'une heure. Mais ils devront dans la foulée se mettre à l'isolement pendant sept jours. Pour Claudia Monti, contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, «les mesures sont trop restrictives et les détenus ont fait preuve de beaucoup de patience, depuis le début de la pandémie». Selon elle, ces visites sont cruciales pour leur bien-être.

Les responsables pénitentiaires ont précisé que tous les détenus ne sont pas encore vaccinés et qu'ils veulent éviter que le virus entre en prison. Pourtant, les visiteurs doivent présenter un CovidCheck, mais un risque de propagation du virus subsiste, estiment les responsables des prisons. La question de la légalité de ces mesures, plus strictes que celles prévues par la loi Covid se pose aussi. Pour la ministre de la Justice, Sam Tanson, le milieu carcéral est spécifique et échappe aux règles communes. Il a toutefois été décidé à l'issue de la réunion, ce jeudi, de ne pas rendre obligatoire l'isolement après les visites.

