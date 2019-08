Les affiches de la «Fouer» ont toujours la cote

Même si la 679ème Schueberfouer ne débutera que ce vendredi 23 août 2019, vous avez certainement remarqué que la pression monte petit à petit au Luxembourg. Le parking du Glacis est totalement fermé depuis le jeudi 8 août pour assurer le montage des attractions, la nouvelle mascotte «Lämmy» suscite de nombreuses interrogations et les forains sont d'ores et déjà calés dans les starting-blocks avec le secret espoir d'accueillir plus de 2 millions de visiteurs jusqu'au mercredi 11 septembre.

Mais comment attirer autant de personnes durant trois semaines pour la grande fête foraine de la capitale? Ces dernières années, la tendance est assurément aux nouvelles technologies telles que les applications pour smartphones ou encore les très nombreux concours sur les réseaux sociaux qui permettent de toucher un public de plus en plus connecté. Malgré ces avancées, la bonne vieille affiche semble encore avoir de beaux jours devant elle.

Un nouveau concours pour 2020

«Depuis mars 2017, la ville de Luxembourg a relancé un concours qui a permis de désigner les affiches des éditions 2017, 2018 et 2019», rappelle Boris Fuge, responsable du service presse du Lëtzebuerg City Museum, où se tient actuellement l'exposition «Ons Schueberfouer - Une foire par comme les autres». «Durant de nombreuses années, la famille de graphiste Weyer, autour des années 70, a réalisé les affiches de la "Fouer" sur commande. Il n'y avait pas spécialement de concours à cette époque».

De mémoire locale, l'affiche de la Schueberfouer la plus ancienne et la plus connue est assurément celle de l'artiste Gustave Zanter (1916-2001) où l'on distingue les musiciens jouant lors de la «Hämmelsmarsch», la fameuse marche des moutons qui célèbre le début des festivités. «Nous ne disposons pas de sa datation précise», ajoute encore Boris Fuge. «Probablement avant ou juste après la seconde guerre mondiale. D'autres très belles affiches sont visibles dans une de nos salles d'exposition. Et il y a fort à croire que la ville de Luxembourg propose un nouveau concours pour 2020 et la 680 édition de la Schueberfouer».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)