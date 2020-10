Des logements en pagaille et un salon dédié

La construction du quartier de la Cloche d'Or, dans la capitale, entre dans sa deuxième phase. «Sur 600 000 m2 à bâtir, on est près de la moitié. Si tout va bien, on pourra finir entre 2025 et 2030», entrevoit Flavio Becca, promoteur et patron de Promobe, qui détient, avec le belge Extensa, la société Grossfeld, chargée du développement du quartier.

L'habitat abordé sous toutes ses facettes



L'habitat sera également à l'honneur à Luxexpo The Box, de ce samedi au dimanche 18 octobre. L'événement Home & Living couvrira la partie construction, rénovation, ameublement et décoration et la Semaine nationale du logement, la partie immobilière au Grand-Duché. Quelque 130 exposants seront présents et des conférences seront proposées, le tout dans le respect des règles sanitaires.



Le volume consacré aux logements est passé de 70 000 à 200 000 m2 depuis le projet initial. Des projets que les promoteurs présentent lors du salon Move Property Expo, qui se tient jusqu'au 17 octobre au centre commercial Cloche d'Or. «Nos partenaires Axento et Impakt proposent autour de 200 biens à la vente», détaille Michel Knepper, directeur des opérations de Grossfeld.

«Il ne faut pas croire que les promoteurs se mettent de l'argent plein les poches».

Le public découvrira aussi des lotissements à Bertrange, Dudelange ou Fingig. Ici aussi, Flavio Becca aimerait pouvoir construire en hauteur et contribuer à répondre à la pénurie de logements. «Je demande de la densification. Deux étages, cela n'est pas suffisant», estime l'homme d'affaires. «Les gens acceptent ce type de logements», assure Michel Knepper, indiquant que les tours Zenith à la Cloche d'Or sont vendues à 95 %. Trois nouvelles, d'une soixantaine de mètres de hauteur, sont prévues dans le quartier (30 000 m2, 300 logements).

Quant aux prix de l'immobilier qui s'envolent, «il ne faut pas croire que les promoteurs se mettent de l'argent plein les poches», assène M. Becca, qui pointe des lenteurs administratives. «On a débuté la Cloche d'Or il y a 22 ans. Entre- temps, les contraintes étatiques, environnementales ont évolué. De l'argent a été immobilisé, et il faut payer les intérêts. Tout cela se répercute sur le prix final».

(L'essentiel/ Mathieu Vacon)