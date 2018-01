Une centaine d'alertes alimentaires par an

Des salmonelles dans des framboises surgelées, des allergènes dans la salade niçoise ou encore une mauvaise date de péremption sur des pâtes... des produits sont régulièrement retirés des rayons au Luxembourg, souvent à titre préventif. Et toutes les enseignes sont concernées. En 2015 comme en 2016, les autorités sanitaires luxembourgeoises ont reçu une centaine d'alertes émanant de la Commission européenne.

L'affaire Lactalis en France



Le 3 décembre 2017, les autorités sanitaires ont procédé au retrait et au rappel de lots de laits infantiles du groupe Lactalis, après avoir été informées de la «contamination par des salmonelles de 20 jeunes enfants âgés de moins de 6 mois dans 8 régions différentes».



Le 10 décembre, le ministère de l'Économie et des Finances a étendu les mesures de rappel et retrait, estimant que les mesures sanitaires envisagées par Lactalis n'étaient «pas de nature à maîtriser le risque de contamination».



Dans la grande distribution, Intermarché a cessé de vendre des produits de la marque, suite à l'affaire du lait contaminé. Leclerc, Auchan, Système U, Carrefour et Casino ont en revanche continué à distribuer les produits concernés par le rappel. Cette semaine, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a convoqué les acteurs de la grande distribution et la direction de Lactalis, accusant cette dernière d'avoir été «défaillante» dans la gestion du dossier du lait contaminé.

De son côté, l'Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la Chaîne Alimentaire au Luxembourg a transmis aux autorités européennes 13 alertes en 2016, suite à des contrôles effectués sur le marché national. Un système coopératif rôdé depuis plusieurs années qui doit permettre d'éviter les polémiques comme celle qui agite actuellement la France autour de la vente de laits infantiles.

Présence... d'animaux

«L'an dernier, nous n'avions pas de couacs notables», rassure la division de la sécurité alimentaire, qui dépend du ministère de la Santé et contactée par L'essentiel. Les délais entre les contrôles, l'alerte et le retrait en magasin si nécessaire sont «généralement très courts» et des vérifications sur le terrain peuvent être effectuées. Les contrôles de produits agroalimentaires sont plus fréquents également, la division de la sécurité alimentaire en a effectué 1 400 en 2016 contre moins d'un millier en 2009.

Reste que certains produits passent encore entre les gouttes et 163 réclamations ont été déposées en 2016 par les consommateurs du pays. Les raisons? Un problème d'étiquetage, la présence de moisissure ou encore... d'animaux dans le produit acheté!

(Nicolas Chauty/L'essentiel)