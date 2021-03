«Son poste est stressant, le corps a ses limites»

«C’est une nouvelle choquante». À l’image de la députée Djuna Bernard (Déi Gréng), le monde politique a réagi mercredi après l’annonce de la brève hospitalisation de Paulette Lenert, retrouvée sans connaissance près d’un étang et qui se repose actuellement à son domicile. Son malaise «nous amène à réfléchir», poursuit l’élue écologiste, qui reconnaît qu’il y a «beaucoup de pression en politique, surtout à son poste et avec cette crise qui dure depuis des mois et des mois. Le corps a ses limites!».

Djuna Bernard estime qu’il faut «trouver les moyens de diluer cette pression et de penser à autre chose. Personnellement, les balades dans la nature me font beaucoup de bien». «Il faut changer d’air, nous pouvons accorder cela à tout le monde», affirme en écho Yves Cruchten, député et président du LSAP, le parti de Paulette Lenert. «En tant que parlementaire, il y a beaucoup de travail avec la pandémie. Mais être ministre, c’est encore autre chose!», lance-t-il.

«Elle a le droit de souffler»

Ancien ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo (LSAP) soulignait avoir dans cette fonction «vécu certaines crises mais elles n'étaient pas comparables à celle-ci. Paulette Lenert a fait un travail formidable, en étant disponible tout le temps du matin jusque tard dans la soirée. Elle a le droit de souffler et de reprendre un peu d'oxygène. C'est naturel après de tels efforts. Dans les crises que j'ai connues nous avions encore au moins quelque chose qu'on pouvait appeler vacances. Aujourd'hui il n'y en a pas, ni de week-ends». Si elle affirme que «le stress fait partie de la politique», la députée Carole Hartmann (DP) rappelle que «nous sommes tous humains et que la carcasse peut se fendre». Comme tous, elle souhaite un prompt rétablissement à la ministre.

Membre de la commission Santé à la Chambre, qui va continuer, Gilles Baum (DP) souligne que «la pression sur les membres du gouvernement est énorme. Pour les députés aussi. On veut tous faire de notre mieux pour éviter des malades, des morts et ce virus trouve toujours le moyen de se frayer un chemin. En 25 ans de politique, je n'ai jamais ressenti une telle exigence de mise à disposition. Ce qu'on attend de M. Bettel, de Mme Lenert c'est énorme».

«Une situation d'exception»

Pour lui cela n'impose pas forcément de repenser totalement la gouvernance en temps de crise. «C'est une situation d'exception, des moments extrêmes avec une pression extrême. Mais de là à remettre en cause le fonctionnement de l'État». Le député appelle néanmoins «tout le monde a profiter des vacances de Pâques pour se ressourcer et recharger les batteries».

Pour l’opposition, Martine Hansen (CSV) estime aussi que «la situation actuelle est difficile lorsque l’on est en responsabilité. Il faut des discussions sur les décisions, mais cela génère du stress». La crise étant pesante, il lui arrive également «de se sentir fatiguée». Elle aussi souhaite «un rétablissement rapide» à Paulette Lenert.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)