Les touristes vont pouvoir vivre un voyage en 3D

À partir de dimanche et pendant six mois, le grand public pourra tester le VR Timetravel. Deux tours guidés, à 13h30 et 14h30, seront proposés par le Luxembourg City Tourist Office chaque dimanche. Un guide emmènera les participants à pied du centre-ville à l’ancienne moutarderie au Pfaffenthal.

Ensuite, ils chausseront des lunettes 3D et embarqueront dans un bus qui leur fera faire un circuit de 2 km au XIXe siècle. Après cette évaluation, la Ville décidera du développement à plus grande échelle du projet et de son extension progressive à d’autres quartiers.

(L'essentiel)