Les résidents sont les plus grands pirates d'Europe

8% des Européens admettent avoir piraté des contenus sur Internet ces douze derniers mois contre 10% en 2017, selon une nouvelle étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), publiée mardi. Une tendance à la baisse observée dans 17 pays de l’UE.

Pas au Luxembourg: 18% des résidents avouent avoir été des pirates, soit une hausse de 5 points par rapport à 2017, ce qui place le Grand-Duché au top des pays qui piratent le plus, devant la Slovénie (17%) et la Belgique (13%). Les Français et les Allemands ne pointent respectivement qu’au 15e et 23e rang (9% et 7%).

Pour 36% des résidents, il est acceptable de pirater quand c’est pour son usage personnel. 32% estiment que c’est justifié quand les produits ne sont pas immédiatement disponibles par des moyens légaux.

Et les résidents sont sur la même ligne quand il s'agit d'acheter volontairement des produits contrefaits. Si 5% des Européens (contre 7% en 2017) avouent avoir sorti le portemonnaie pour acheter de la marchandise illégale, ils sont plus du double au Luxembourg (11%). Un pourcentage parmi les plus élevés d’Europe (derrière le Portugal 13%, la Slovénie 12%). Ils ne sont que 7% en Belgique, 4% en Allemagne et 3% en France.

«Évolution encourageante»

Globalement, au niveau européen, l'EUIPO constate «une évolution progressive, mais encourageante, des mentalités et des comportements depuis les précédentes études (...) en 2013 et 2017», selon le rapport. L'EUIPO estime que «les réactions négatives du public observées pendant la crise de la Covid-19 à l'encontre des faux médicaments et des équipements de protection individuelle contrefaits» pourraient avoir contribué à la perception plus critique de la contrefaçon chez les Européens.

En outre, l'office européen souligne «une augmentation particulièrement importante du respect pour les artistes et les créateurs» et ajoute que «de plus en plus de personnes déclarent avoir une meilleure compréhension des droits de propriété intellectuelle». Au cours des douze derniers mois, 42% des Européens ont payé pour l'accès, le téléchargement ou la diffusion en ligne de contenus protégés par le droit d'auteur provenant d'un service légal, soit une augmentation de 17 points de pourcentage depuis 2017.

