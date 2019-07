Le commerce équitable séduit le Grand-​​Duché

À l’instar de l’environnement et du climat, la justice économique prend de plus en plus d'importance dans l'opinion publique. Ainsi au Luxembourg, le marché du commerce équitable, appelé «Fairtrade», est en nette progression. Selon l'ONG Fairtrade Lëtzebuerg, les consommateurs du Luxembourg ont dépensé plus de 19,3 millions d’euros en produits certifiés «Fairtrade». Le chiffre d’affaires généré par les ventes de produits issus du commerce équitable de leurs différents partenaires a augmenté de 19% en 2018 par rapport à l'année précédente. La consommation moyenne annuelle par habitant est donc de 32,13 euros.

Les principaux produits moteurs de cette forte croissance furent les roses (+64%), le textile (+58%), les délices chocolatés (+37%), les bananes (+19%) et le café (+11%). Les roses équitables deviennent le produit phare du commerce équitable au Luxembourg avec une part de marché de 38%. Les bananes, avec une part de marché de 30%, et le café, avec 10%, complètent le podium. Au Luxembourg, 2 330 produits labellisés «Fairtrade» sont disponibles sur le marché, dont 186 proviennent d’acteurs luxembourgeois. Ce qui signifie une belle progression de 24% de l’offre luxembourgeoise par rapport à 2017.

At press conference with @FairtradeLU presenting their yearly report. 20% more consumption of #Fairtrade products in Luxembourg in 2018. Congrats! pic.twitter.com/x98nLeXXwB — FLOCERT (@FLOCERT_global) July 26, 2019

(dj/L'essentiel)