«C'est le silence qui fait perdurer l'excision»

«Je suis née en voyant ma mère le faire. On vit dans un village peul et on croyait que, si une femme n’était pas excisée, elle n'était pas pure, elle ne pouvait pas prier, ni même aller au marché», raconte Rabiatou.

À l'occasion de la Journée mondiale contre les mutilations génitales féminines, l'ONG PADEM, en collaboration avec la fondation Follereau et la Ville de Luxembourg organise deux semaines de sensibilisation au Grand-Duché, via un site Internet et une exposition «Non d'une femme», au centre commercial de la Cloche d'Or du 5 au 13 février (entrée gratuite).

«Moi aussi j’ai commencé à exciser, jusqu’au jour où j’ai eu des complications avec une fille, la plus faible, la plus petite», explique cette ancienne exciseuse sénégalaise.

«Après l’avoir excisée, tout se passait bien, jusqu’au moment où elle commença à saigner. À saigner énormément. J’étais dépassée. Je savais que j’en étais la cause. Elle œuvre aujourd'hui pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans son pays, le Sénégal.

«Elles ont la légitimité pour parler»

Elle est épaulée par l'ONG luxembourgeoise PADEM (Programme d'aide et de développement destinés aux enfants du monde) qui, depuis 5 ans, intervient dans le nord-est du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. Si le pays interdit l'excision depuis 1999, «le poids des traditions et des croyances font perdurer la pratique», explique Pascal Hus, administrateur de PADEM. «Pour ne pas se heurter à tout ça, on aborde la question uniquement du point de vue médical, on explique aux parents les risques pour les petites filles».

Et l'ONG s'appuie sur une soixantaine d'anciennes exciseuses qu'elle a aidées à se reconvertir et les a encouragées à devenir des «Badiénou Gox» (marraines de quartier en wolof) parce qu'«elles ont la légitimité pour parler».

«Entre 600 et 800 femmes excisées au Luxembourg»

Selon l'OMS, 200 millions de filles/femmes ont été victimes de mutilations sexuelles à travers le monde et chaque année, trois millions de fillettes risquent d'être soumises à cette pratique. Le Parlement européen estime que 500 000 filles/femmes excisées vivent en Europe et 180 000 risquent d'être mutilées chaque année notamment lors de leur retour dans leur pays d'origine.

Si cela est difficile à quantifier, «entre 600 et 800 femmes excisées vivraient au Luxembourg», indique Pascal Hus. «C'est pour cela que c'est aussi important de sensibiliser ici aussi, parler c'est agir, c'est le silence qui fait perdurer l'excision, il faut diffuser le message le plus largement possible pour que les choses évoluent».

Paroles de femmes Sadia, exciseuse excisée reconvertie «Nous étions 7 fillettes à être excisées le même jour. Trois d’entre nous ont beaucoup saigné et j'en faisais partie. Après m’être mariée à 20 ans, souvent je me cachais dans la cuisine, derrière les sacs et balcons, pour que mon mari ne me trouve pas, tellement les rapports conjugaux étaient douloureux. Malgré cette difficulté, je suis tombée enceinte d’un petit garçon dont l’accouchement a été très difficile et a duré des heures et des heures. Quand moi-même j’étais exciseuse, j’ai participé aux séances d’animation et de projection vidéo de COFESFA (ONG malienne), et j’ai compris que mon mal était lié à l’excision. J’ai décidé d’abandonner la pratique. J’invite tout le monde à arrêter l’excision, compte tenu de toutes les souffrances qu’elle apporte aux femmes». Kadia, victime de l'excision J’ai accouché d’un enfant mort-né à cause des conséquences de l’excision sur mon corps. Après mon traitement qui a coûté très cher à mon mari, j’ai eu quatre enfants. Si mes parents avaient su que ma maladie était liée à l’excision, ils ne m’auraient certainement pas fait subir la pratique. L’appel que j’ai à lancer aujourd’hui, est que: «Je ne ferai plus exciser mes filles, et je me battrai pour que mes filles fassent de même pour leurs enfants».

