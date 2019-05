L'artisanat du Luxembourg «se porte bien»

L'artisanat reste le premier employeur du pays. C'est ce qu'ont martelé les responsables de la Chambre des métiers, jeudi, lors de la présentation du bilan de ce secteur pour l'année 2018. L'année dernière, l'artisanat employait 95 000 personnes, réparties dans 7 459 entreprises. Par rapport à l'année précédente, «cela représente une hausse de 160 entreprises et 3 200 emplois supplémentaires, ce qui marque une continuité par rapport aux années précédentes», a indiqué Norry Dondelinger, directeur des affaires économiques à la Chambre des métiers. Plus des trois quarts des entreprises (76%) sont des structures de moins de 10 salariés.

L'artisanat en chiffres



- 7 459 entreprises (21% du total des entreprises du Luxembourg)

- 95 000 emplois (22% du total)

- 1 800 apprentis

- 51% de frontaliers

- 15% des salariés sont Luxembourgeois, 30% Portugais, 23% Français, 13% Allemands, 9% Belges.

- 76% des entreprises comptent moins de 10 salariés, 19% entre 10 et 49, 4% entre 50 et 249 et 1% plus de 249.

L'artisanat souffre encore d'une «image qui ne correspond pas toujours à la réalité», reconnaît Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes. Pourtant, le secteur reste selon lui «une valeur sûre», 90% des diplômés trouvant un emploi dans l'année suivant la fin de leurs études. Les métiers de l'artisanat concernent tous les niveaux d'étude, rappelle la Chambre des métiers. Pour autant, le secteur fait face à quelques défis, à commencer par sa dépendance à la main d’œuvre étrangère: 51% des salariés sont des frontaliers, 34% des résidents étrangers.

Les entreprises ont souvent du mal à trouver des terrains adaptés pour s'installer. Trop rares, les terrains disponibles sont souvent aussi trop grands, donc trop chers. De plus, «les artisans regrettent la réglementation trop rigide à l'intérieur des zones d'activité», reprend Norry Dondelinger. La Chambre des métiers demande la mise en place d'un plan sectoriel sur ces zones, de même qu'une amélioration du régime d'aide aux PME, dont les artisans seraient trop souvent exclus.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)