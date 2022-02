L'obligation vaccinale reste en salle d'attente

«Nous avons besoin d’une obligation vaccinale. La question est tranchée: pas par les politiciens, mais par les scientifiques». Le 19 janvier, citant les conclusions d’un comité d’experts, le Premier ministre Xavier Bettel appuyait la recommandation d’une obligation de vaccin anti-Covid pour les plus de 50 ans et le personnel soignant.

Un mois plus tard, alors que le ministère de la justice finalise le texte, les inquiétudes nées de la vague Omicron se sont dissipées et l’heure est aux allègements, partout en Europe. Un contexte qui rend la mesure moins urgente.

Pour le Dr Paul Wilmes, membre dudit comité scientifique, la donne n’a toutefois pas tant changé. «Je pense que notre recommandation resterait la même compte tenu du fait qu’une obligation vaccinale viserait à assurer la plus large couverture vaccinale à l’automne et à l’hiver 2022/2023», précise-t-il. L’obligation resterait pertinente «car nous ne savons pas quel type de variant pourrait alors être en circulation et il pourrait s’agir d’un variant plus virulent qu’Omicron».

Obligation pas suspendue

Côté politique, Mars Di Bartolomeo, président de la commission Santé à la Chambre, appelle «à se donner le temps nécessaire et à agir en nuance». Pour l’ancien ministre de la Santé, il y a eu, «malgré des formulations différentes», un consensus sur le fait de l’adopter «si c’est nécessaire. Il n’y a pas de fétichisme». Autre point d’accord selon le député LSAP, ne pas se décider «à la va-vite». «Même si c’est lent, le taux de vaccination et de rappel progressent. Les arguments vont être nuancés», insiste-t-il.

«Il faudra écouter les commissions, le Conseil d’État et les instances consultatives», rappelle-t-il. «C’est un débat qui n’est pas noir ou blanc. Un débat plus scientifique que politique. D’ailleurs les politiques ne doivent pas jouer aux scientifiques et inversement...». «La situation a changé, il y aura de nouvelles discussions, note Mars Di Bartolomeo. L’obligation n’est pas suspendue. Depuis le début, il a toujours été question de se doter d’une arme pour être prêt si besoin et l’utiliser à bon escient».

D'abord sans sanctions?

«La décision concernant l’obligation vaccinale n’a pas encore été prise», abonde le Dr Gérard Schockmel, infectiologue aux Hôpitaux Robert- Schuman. Il souligne qu’une fois le projet de loi préparé et les avis recueillis, il faudra «revoir les données de vaccination, épidémiologiques et scientifiques actualisées. Ce ne sera qu’à la fin de tout ce processus qu’une décision sera prise».

Dès lors, plusieurs options seront possibles. Le Dr Schockmel s’attend à «une instauration en deux temps, d’abord une phase sans sanctions et ensuite une phase avec sanctions (obligation vaccinale proprement dite)». Pour Mars Di Bartolomeo, si le texte est prêt, il reste possible de ne le déclencher ensuite qu’en cas de besoin ou de fixer une date dans le texte.

(Nicolas Martin/L'essentiel)