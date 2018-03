«Ramener la bière sur la table des restaurants»

La Brasserie nationale, qui produit les marques Bofferding et Battin, a écoulé l'an dernier quelque 150 000 hectolitres (hl) de bières, un chiffre stable sur les deux dernières années. Et ce malgré un léger recul des ventes au Grand-Duché, des parts de marché ayant été gagnées sur les marchés belges et français, ce dernier s'étendant de plus en plus vers les Vosges et l'Alsace.

«La régression au niveau local touche surtout l'Horesca. Le phénomène n'est pas récent, il y a une diminution de fréquentation et des changements d'habitudes de consommation. Les gens vont plus au restaurant que dans les bars et donc les volumes diminuent. Et puis dans les restaurants, on a plus tendance à boire du vin. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers des chefs au Luxembourg pour ramener la bière sur la table et proposer des associations de bière avec des plats», explique Frédéric de Radiguès, directeur général de la Brasserie nationale.

De plus en plus présent en grandes surfaces

Sur les quelque 290 671 hl de bières produits au Grand-Duché en 2017, la Brasserie nationale revendique 42% de parts de marché pour Bofferding, un chiffre stable, pendant que Battin et ses bières spéciales approchent les 20%, soit deux fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Le chiffre d'affaires de la Brasserie nationale s'établit ainsi à 10,6 millions d'euros en 2017 stable sur un an, pendant que l'Ebitda est en léger retrait mais «conforme aux prévisions», à 4 millions d'euros.

Munhowen, la filiale de distribution, tire les résultats vers le haut en affichant un chiffre d'affaires et un Ebitda en progression de 9%, à respectivement 74,4 millions et 6,22 millions d'euros. Le volume des ventes des produits liquides (hors produits Brasserie nationale) dépasse 251 400 hl, en hausse de 29 340 hl. Pour s'adapter à une consommation plus domestique (+10% en 5 ans), la présence dans les grandes surfaces continue d'être accentuée.

Pour autant, les bars ne sont pas délaissés, avec un investissement l'an passé de 3,4 millions dans le secteur de l'Horesca, où un gain net de 58 établissements partenaires a été enregistré sur la Grande Région, sur un total de plus de 3 000. «Nous aidons les cafetiers à développer leurs affaires et faire des actions de promotion», précise le directeur. Le groupe emploie quelque 260 personnes.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)