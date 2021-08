«Cela me tient à cœur de soutenir la police»

Le contexte et le résumé des faits Le samedi 31 juillet 2021, un homme a été mortellement blessé, dans le nord du Luxembourg, après avoir tenté de menacer deux agents de la police grand-ducale. Le policier a-​​t-​​il répliqué de manière proportionnée en plein centre d'Ettelbruck? Le voisinage et la classe politique s'interrogent, alors qu'un appel à témoins a été lancé très rapidement pour récupérer du matériel vidéo. L'homme abattu par la police d'une seule balle, suite à un vol de voiture, était un père de famille. Une cagnotte a été ouverte pour soutenir ses proches, un hommage a eu lieu et une manifestation est annoncée pour le samedi 7 août à Luxembourg. Au même moment, une pétition réclame l'installation de «bodycams» sur l'équipement des forces de police. Un avis partagé par un expert en balistique qui salue le caractère «remarquable» du travail de la police.

On croyait avoir tout vu et tout lu sur les réseaux sociaux après le tragique drame survenu à Ettelbruck... Force est de constater qu'il est encore possible de trouver de nouvelles et improbables réactions sur le réseau social TikTok, où certains n'hésitent pas à se filmer pour apporter leur soutien à la police grand-ducale.

Postée le jeudi 5 août 2021, la séquence de Sergio a d'ores et déjà été visionnée plus de 13 000 fois, moins de 24 heures plus tard. «Je commence à en avoir un petit peu marre de tout ce remue-ménage par rapport aux manifestations et aux cagnottes», déclare-t-il d'emblée. «Moi, je propose que l'on fasse une petite marche devant le commissariat de police pour soutenir justement la police luxembourgeoise. On s'organise ça et vous pouvez m'envoyer des messages... Cela me tient à cœur que l'on soutienne la police!».

Le même jour, un artiste qui avait déjà sévi lors de la fête nationale, a lui aussi posté une courte séquence où, en chanson et au piano, «il apporte tout son soutien à ceux qui risquent leurs vies pour sauver les nôtres». «Big up (respect en français) à tout ceux qui se sacrifient», chante encore Luxembourgrepresent. «Big up à tout ceux qui risquent leurs vies».

???????????? Pourquoi un homme a-​​t-​​il été abattu à #Ettelbruck? L'heure est déjà aux nombreuses questions au #Luxembourg. Un homme a été neutralisé par la police après avoir volé une voiture dans le nord du pays. Le point sur la situation https://t.co/adSlcBKzmz pic.twitter.com/hsVyLoSWDa — L'essentiel (@lessentiel) August 2, 2021

