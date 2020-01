Les jeunes entrent en scène pour aider une circassienne

«Dans le cirque il n'y a pas de compétition, tout le monde se soutient. On apprend des choses époustouflantes qui donnent de la joie aux autres», témoigne Eileen, 16 ans. La Luxembourgeoise a rejoint, à 15 ans, une école de cirque au Portugal, fréquentée par des élèves de 18 ans et plus. Étant mineure, elle ne dispose pas des aides publiques comme les autres. DanceXperience a donc décidé de faire son prochain spectacle «Homo Deus», à la Rockhal, samedi, au bénéfice de la jeune fille.

«D'habitude, nous soutenons des associations, mais Eileen a un talent fou, nous voulions l'épauler», explique Georges Rischette, de l'ASBL. La trentaine de jeunes élèves de DanceXperience joueront une création aux croisements des danses classique, contemporaine, hip-hop, modern-jazz, théâtre et vidéo. Inspirée par le roman «Helix», de Marc Elsberg, elle traitera d'un thème d'actualité, la génétique.

«Natascha Ipatova, créatrice d'«Homo Deus», a bien aidé Eileen à se préparer à entrer à l'école, disent Martina et Max, parents de l'ado. Nous avons longuement discuté avec l'école pour voir si Eileen était assez mature. Elle vit dans un logement avec d'autres élèves. Ça se passe très bien». «Le travail à l'école est très épuisant car nous nous entraînons 35 heures par semaine, témoigne l'intéressée. J'ai déjà beaucoup appris, notamment à surmonter mes peurs et à maîtriser la vie quotidienne de façon autonome. Mais le plus important est que cela me plaît!», conclut-elle.

• «Homo Deus». Samedi, 20h, à la Rockhal. Prix: adulte, 18 euros; enfant, 8 euros.

(Séverine Goffin/L'essentiel)