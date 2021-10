Une boîte de nuit épinglée deux nuits de suite

Une discothèque à Esch-Belval a été ce week-end prise en flagrant délit de non-respect de l'heure de fermeture, deux nuits de suite, indique la police. «Dimanche soir, peu après 1h, l'heure de fermeture [...] a été contrôlée, expliquent les forces de l'ordre. Il a été découvert que les responsables n'avaient pas respecté les règles prescrites. Lorsque la police est arrivée, plus de 200 invités étaient encore présents et les propriétaires n'ont fait aucun effort pour fermer la discothèque [...]. Après avoir expliqué les dispositions légales aux responsables sur place, l'opération a été arrêtée et les invités ont quitté les lieux».

La nuit précédente, la discothèque n'avait pas de soirée libre, ce qui a été découvert lors d'un contrôle de l'heure de fermeture, vers 1h40 du matin, poursuit la police. «100 à 150 personnes» se trouvaient alors à l'intérieur de l'établissement. «À la demande des agents, le responsable a immédiatement mis fin à l'événement», soulignent les autorités. Dans les deux cas, un protocole a été établi à l'encontre des propriétaires.

(L'essentiel)