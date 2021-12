Gravement brûlé en allumant sa cheminée

Un homme domicilié à Dudelange a été victime de graves brûlures, mardi soir, après un incendie provoqué en allumant sa cheminée. Après avoir reçu des soins d'urgence à son domicile, la victime a été transportée à l'hôpital et le petit incendie qui s'est déclaré dans son salon a pu être rapidement maîtrisé par les services des centres d'incendie et de secours de Dudelange et Bettembourg.

(L'essentiel)