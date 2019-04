André «a cassé» les codes de l'Open Mic de «The Voice»

«J’ai cru qu’il allait me dire qu’on rentrait chez nous». André Machado s'est présenté à l'Open Mic de "The Voice", ce samedi au centre culturel régional Aalt Stadhaus, à Differdange, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Avec sa propre reprise du tube de Patrick Bruel, «Cassez la voix», Bruno Berberes l’a immédiatement stoppé dans sa prestation après quelques secondes. «Tu ne dois pas changer les notes» lui a adressé, d'emblée, le directeur artistique et directeur de casting. Le luxembourgeois de 28 ans voulait être «créatif». Un bon point pour Bruno Berberes, mais "un pari risqué" étant donné qu’une reprise «doit rendre hommage à l’artiste ».

Souhaitant continuer à l’écouter, le jury de l'Open Mic de "The Voice: la plus belle voix" lui a demandé de chanter une chanson en anglais et même un chant traditionnel en portugais. A la sortie, l’homme de 28 ans reste humble, même si il espère décrocher un ticket pour partir à Paris. «C’était une super expérience, j’espère que ça va continuer». Sa passion est née à Remich au Café de la Poste. «Ça fait 13 ans que je fais du karaoké dans le café de mon père » où sera d'ailleurs organisé un nouveau karaoké la semaine prochaine.

André est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur scène. Retrouvez sa prestation en vidéo.

(mm/fl/L'essentiel)