«On se croirait en vacances! Il fait beau, on vit dehors, c’est plaisant». Parida s’apprêtait à aller manger en terrasse mardi sur une place d’Armes baignée de soleil et de passants, dans la capitale. Comme de nombreux travailleurs, touristes, ou étudiants, la quadragénaire profitait pleinement des températures enregistrées dans le pays. Il a fait plus de 35°C à Steinsel et le record absolu de température pour un mois de septembre a été battu.

Une poussée du mercure qui a donné envie de ressortir shorts, robes et chaussures ouvertes. Comme Nicolas, qui pique-niquait avec sa femme et ses deux enfants au parc Kinnekswiss. «On peut se retrouver pour manger dehors, les enfants profitent, ça fait plaisir». Et même si ce coup de chaud inhabituel peut faire craindre les effets du réchauffement climatique, vivre sous 30°C en septembre ne l’inquiète pas plus que ça.

Même son de cloche chez Romy, 30 ans, qui flânait dans le centre-ville, écouteurs sur les oreilles, et pour qui «c’est déjà arrivé et cela arrivera encore». «C'est parfait, c’est un petit été indien!», lance-t-elle. Un peu plus loin, Sarah, 24 ans, fait son shopping avant, elle aussi, d’aller grignoter en plein air. Côté repas, justement, la chaleur modifie un peu ses plans du week-end: «Ce sera plutôt barbecue que raclette!».

(L'essentiel/Noémie Koppe)