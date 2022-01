Le prix du diesel repasse les 1,40 euro le litre

Le litre de diesel coutera 2,7 centimes plus cher à compter de ce samedi. Il affichera désormais un prix de 1,409 euro le litre à la pompe. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le 4 novembre dernier (1,418). À noter qu'il y a un peu plus d'un an, le 31 décembre 2020, le coût du gazole ne dépassait pas l'euro par litre (0,993 euro). Depuis, il n'est plus jamais descendu aussi bas.

Quant aux tarifs du sans plomb 95 et du sans plomb 98, ils restent stables, 1,475 euro le litre pour le premier et 1,553 euro/l pour le second.

(L'essentiel)