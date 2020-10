Le Covid préoccupe la moitié des ados et jeunes adultes

«Ce qui me manque, c'est de m'asseoir à midi à la cantine et de papoter un peu avec les voisins de droite et de gauche», relate Pit, 23 ans. Le jeune homme fait partie des 3 768 résidents âgés de 12 à 29 ans, dont les chercheurs de l'Université du Luxembourg ont analysé l'état d'esprit lors de la troisième phase du déconfinement en juillet.

«Dans l'ensemble, les jeunes vivent plutôt bien la situation actuelle», estiment les auteurs de l'étude. Même si «44,6 % indiquent être préoccupés par le coronavirus, voire très préoccupés pour 9,1 %, et environ un tiers aurait vécu des répercussions négatives à cause des mesures sanitaires».

Les chercheurs s'inquiètent principalement de certaines disparités. Les femmes, les jeunes issus de l'immigration et ceux appartenant à un niveau socioéconomique plus faible sont plus préoccupés que leurs camarades. Idem chez les jeunes adultes dont l'inquiétude est plus prononcée que celle des adolescents. Dans leur grande majorité, les jeunes trouvent les mesures sanitaire appropriées et respectent bien les mesures d'hygiène. Les résultats provisoires indiquent néanmoins que «les jeunes appliquent un peu moins bien les mesures de restriction des contacts». Si jusqu'ici les jeunes ne s'en sortent pas trop mal, les auteurs estiment que si la pandémie dure, les effets négatifs risquent de se renforcer avec le temps au plus les ressources individuelles et sociales s'épuiseront.

(Séverine Goffin/L'essentiel)