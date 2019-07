607 policiers de plus dans les trois ans à venir

La police grand-ducale va se renforcer, ces trois prochaines années. De 2020 à 2022, un total de 847 nouveaux emplois doivent être créés, en plus des embauches habituelles planifiées, a annoncé le gouvernement, lundi. Le ministre déi gréng de la Sécurité intérieure, François Bausch, et les syndicats de la police sont tombés d'accord, la semaine dernière, sur un plan de recrutement prévoyant l'embauche de 607 nouveaux policiers et 240 civils, qui effectuent les tâches administratives.

«Ce plan de recrutement, ainsi que la convention sur les conditions de travail de la police récemment adoptée, devraient donner un nouvel élan à cette importante administration», s'est félicité François Bausch.

Nouvelle école de police à Bonnevoie

Cette phase de recrutement doit aboutir grâce à une campagne d'information ciblée dans les années à venir. Lors de la première vague, 207 policiers de divers grades et 80 civils doivent rejoindre la police. Et même après 2022, d'autres recrutements non planifiés pourront être organisés si un besoin en personnel se fait sentir.

En outre, d'ici septembre prochain, les premiers plans de construction de la nouvelle école de police à Bonnevoie doivent être présentés. L'administration des bâtiments publics a déjà sélectionné une équipe d'architectes à cette fin. Plusieurs groupes de travail ont également été mis sur pied pour définir les critères de mise en œuvre du plan de recrutement.

(lh/L'essentiel)