Faut-​​il abolir le congé collectif du bâtiment?

«Abolir les dates obligatoires de congés collectifs dans le secteur du bâtiment». C'est ce que réclame Léandre Halbout avec la pétition publique qu'il a déposée auprès de la Chambre des députés. Elle est ouverte aux signatures jusqu'au 6 août prochain. «C'est un sujet très polémique qui touche une grande partie de la population», reconnaît le pétitionnaire. Celui-ci ne cherche pas à restreindre le droit des travailleurs aux vacances, bien au contraire.

«Les congés collectifs limitent le droit du travailleur. Les dates devraient être flexibles pour permettre aux travailleurs de choisir les moments qui leurs conviennent le mieux», écrit le pétitionnaire. Il voit notamment dans cette mesure de «la liberté» et plus de «flexibilité» au moment de prendre ses vacances en famille et de s'accorder sur les dates avec son conjoint. Les travailleurs qui le souhaitent pourront eux «continuer à prendre leurs congés durant les périodes du mois d'août et de décembre», lors desquelles le congé collectif est pris actuellement.

«Sept mois sans interruption, c'est long»

Autre inconvénient selon le pétitionnaire, lui-même travailleur dans le secteur, avec des congés imposés en août, «nous sommes obligés de partir en vacances lorsque les vols et les logements sont les plus chers» alors que «le secteur du bâtiment est celui qui comptabilise le moins de jours de congé et est parmi les secteurs les moins bien payés». Par ailleurs, entre décembre et août, «les salariés du bâtiment travaillent sept mois sans interruption. C'est long et cela engendre une fatigue très intense».

Enfin, la suppression du congé collectif permettrait «d'accroître le productivité dans le secteur du bâtiment. Travailler en août, quand le climat et la circulation sont optimales, favorise l'avancement plus rapide des travaux». Pour le pétitionnaire, «il est grand temps que le secteur du bâtiment innove et ressemble plus aux autres secteurs». Des négociations avaient eu lieu pour aménager ou supprimer le congé collectif de cet été, après les mois d'arrêts des chantiers en raison du coronavirus, mais elles avaient échoué.

En tout, une quinzaine de pétitions ont été ouvertes aux signatures ce vendredi, portant sur des sujets variés comme les places de stationnement, le renforcement des aides mesures d'aide à l'emploi dans le cadre de crise du Covid ou encore l'augmentation du taux de THC dans les produits cannabidiol légaux.

(jw/L'essentiel)