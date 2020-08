Un tracteur, proie des flammes à Moutfort

Les images et la vidéo prises par un Mobile Reporter de L'essentiel sont impressionnantes. On y voit un tracteur être la proie des flammes, et l'intervention des sapeurs-pompiers pour maîtriser le sinistre, à grand renfort de mousse anti-incendie. Les faits se sont produits ce vendredi après-midi, vers 17h30, sur la N2 à Moutfort (commune de Contern), à l'est de Luxembourg-Ville, selon notre Mobile Reporter.

Durant de longues secondes, l'engin est cerné par les flammes puis les quatre pneus du véhicule explosent. «Le conducteur du tracteur a senti de la fumée et a eu le temps de quitter sa cabine. Personne n'a été blessé dans l'incendie», nous a précisé notre Mobile Reporter.

