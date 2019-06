Dudelange a vibré pour la Fête de la Musique

Pour sa 26e édition, l’événement musical incontournable à Dudelange a proposé un programme riche de 80 groupes et artistes solo. Avec un line-up à la fois local et international, les visiteurs ont navigué entre les 16 scènes disséminées dans la cité du sud.

Dès l’après-midi, l’ambiance montait peu à peu sur la place de l’Hôtel de Ville lorsque la jeune sensation autrichienne Mathea s’est emparé de la scène avec son catalogue de morceaux pop fraîche. «Pour moi c’est un jour très spécial, a-t-elle avoué au public. C’est la première fois que je monte sur scène à l’étranger».

Le charme de Frank Turner

Plus loin, en début de soirée, The Coronas, groupe de rock indie irlandais, ont fait vibrer des spectateurs avec leurs ballades lors de leur tout premier passage au Grand-Duché. Ryan Sheridan, chanteur folk originaire d’Irlande a offert une belle performance avec ses riffs de guitare très énergiques.

Lea, la jeune interprète qui a fait le buzz avec son single «Leiser» en Allemagne a, elle, présenté des nouveaux morceaux aux saveurs pop et électro, devant une jeune foule motivée.

???????? La Fête de la Musique à @VilleDudelange a encore une fois fait vibrer la foule! @frankturner a fait le spectacle avec une performance qui fera date https://t.co/pTpezkcDfW pic.twitter.com/sYZyEFnyvA — L'essentiel (@lessentiel) 15 juin 2019

Et puis Frank Turner, la tête d’affiche a amené le public dans une nouvelle dimension. Cinq après sa dernière prestation à la FDLM, l'artiste de 37 ans était cette fois-ci accompagné du groupe The Sleeping Souls. La magie a opéré et l'auditoire est tombé sous le charme du chanteur anglais...

(Ana Martins/L'essentiel)